Čelil takmer 50 strelám, nechytil len jednu. Prvá bitka o Hron mala jasného hrdinu

Zvolenčania postavili základ úspechu na pozornej obrane a rýchlych protiútokoch. Tie dokonale využili a podržal ich aj brankár Pavel Kantor, ktorý im vychytal víťazstvo po piatich prehrách v rade.

Neskrýval tak pozitívne dojmy: "Pre nás to bolo ťažké obdobie, veľmi sa nám nevydaril vstup do sezóny, aj keď sme niektoré zápasy neodohrali vôbec zle, ale výsledkovo nám to nevychádzalo. Bolo len otázkou času, kedy sa to zlomí. Toto derby bolo na to ideálna príležitosť, takže dúfam, že sme to dnes naštartovali a už to pôjde tak ako má."