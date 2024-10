Mizéria Trenčína pokračuje ďalej. Chýbal gólik navyše, zhodnotil jediný strelec

Aj predtým, ako som odišiel z Bystrice, tak tu bol. Je to jeden z lídrov mužstva, bojovník, ktorý pozná svoju úlohu v mužstve a robí to, čo od neho chcem."

Uzavrel by som to tak, že sme to vďakabohu ubránili a tri body sú doma. Musíme sa z toho poučiť. Sme radi, že zbierame body, len musíme zlepšovať určité veci.

Trenčania prehrávali pod Urpínom v štrnástej minúte 0:2. Do bránky poslali miesto Michala Valenta Marcela Melicherčíka a ten, ako sa povie, zatiahol roletu.

Neinkasoval ani raz. Jeho tím v tretej tretine znížil v presilovke, ale vyrovnávajúci zásah nepridal. Do tabuľky si tak nepripísal žiaden bod a s nulou tróni na poslednej priečke.

Jediný strelec trenčianskeho mužstva Jozef Baláž hodnotil situáciu pomerne frustrujúco: "Ušlo nám to po tesnom výsledku. Je to aspoň jednogólový rozdiel po tých debakloch predtým. Mali sme zlý začiatok zápasu, takže to je škoda.

Dostali sme dva góly, potom sme sa ťažšie do toho dostávali, ale dostali sme sa napokon do stretnutia, len chýbal gólik navyše. Hoci sa to už blíži, že by sme mohli brať body, tak dôležité je, aby sme to už konečne zlomili a výhru nejako urvali.

Teraz nás podržal brankár Melicherčík po príchode na ľad cez viac než dve tretiny, no žiaľ na body to napokon nestačilo."