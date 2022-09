Slovan sa teší z dobrého vstupu do sezóny, Bystričania sa chcú oklepať

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti majstrovského Slovana Bratislava zažívajú dobrý vstup do sezóny v Tipos extralige. Na úvod nového ročníka vyhrali v Poprade 4:2 a v Banskej Bystrici 5:1. O víťazný zásah sa pod Urpínom postaral Adam Lukošík. "Ja som vystriedal a zrazu vidím, že sa tam kĺže puk pred bránku, skúsil som to popod lapačku a vyšlo to," opísal svoj gólový moment dvadsaťročný krídelník bratislavského tímu, ktorý dostáva väčší priestor na ľade. Haščák: Musel som improvizovať Proti Banskobystričanom nastúpil v tretej formácii, čo si váži: "Som rád za šancu, snažím sa ju čo najlepšie využiť a zatiaľ mi to ide." Lukošík sa vyjadril aj k dôvodom výhry na ľade Banskej Bystrice: "Dodržiavali sme to, čo sme si povedali. Išlo nám to.

Bystričania robili chyby v obrannom pásme a to sme využili. Vedeli sme, že ich máme napádať, tak sme ich napádali a vyšlo to. Domáci odhadzovali puky, zbierali sme ich a išli sme do bránky."

Slovan potiahol v oboch zápasoch na klziskách súperov v tejto sezóne skúsený útočník Marcel Haščák. V Poprade strelil dva góly a v Banskej Bystrici pridal tretí, plus si pripísal aj asistenciu. Po druhej výhre za sebou netajil: "Som rád, že sme vyhrali. Máme dva zápasy vonku na úvod sezóny a oba víťazné, takže som za to rád a môžeme v tom ďalej pokračovať.

Už sa všetci tešíme na nedeľný domáci zápas. Banská Bystrica hrala dobre, nám tam padli góly, za čo sme vďační. Dúfam, že nám to bude padať aj naďalej." Kým Lukošík zvýšil v Banskej Bystrici na 2:0, Haščák sa presadil v úniku a zmenil stav na kľúčových 3:0 z pohľadu hostí. "Videl som, že tam mám veľa času. Som rád, že som to dal, lebo brankár stál veľmi dobre. Do poslednej chvíle som nevedel, čo mám urobiť. Fakt dobre stál, nemohol som predviesť to, čo mám nacvičené. Musel som improvizovať, takže som rád, že to dobre dopadlo," opísal svoj gólový moment 35-ročný krídelník prvej bratislavskej formácie. Šoltés: Musíme sa oklepať Stý zápas za Banskú Bystricu odohral útočník Dávid Šoltés. Okrúhle jubileum ho síce tešilo, v hre mužstva však videl obrovské rezervy, ktoré aj otvorene pomenoval: "Ubehlo to rýchlo, ani som si to neuvedomil. Som rád, že som toľko zápasov za Banskú Bystricu odohral, a dúfam, že pridám ešte nejaké zápasy. Tento proti Slovanu bol veľmi ťažký. Vôbec sme nezachytili úvod, potom sme sa veľmi trápili v koncovke. Nevytvárali sme si šance.