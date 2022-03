Draho zaňho zaplatili, no nemá víza. Okolo posily Colorada sa odohráva sága

DENVER. Colorado Avalanche získali Artturiho Lehkonena ešte počas prestupovej uzávierky, no v ich drese neodohral ani jeden zápas. Vec komplikujú úradné povinnosti.

Potvrdil to hlavný tréner Jared Bednar. Imigračné dokumenty, ktoré potrebuje Lehkonen na to, aby mohol hrať za americký klub, zatiaľ nie sú skompletizované.

Fínsky forvard odletel do Denveru, avšak okrem trénovania zatiaľ hrať nemôže. Problémom je vízový proces.

Pre šance Colorada postúpiť do play off to nebude znamenať v podstate nič. Barron nebol členom ich zostavy, preto sa týmto trejdom neoslabili.