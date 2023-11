Devils a Islanders uskutočnili výmenu. Sťahuje sa útočník so známym menom

NEW YORK, NEWARK. Kluby New York Islanders a New Jersey Devils uskutočnili v nedeľu výmenu hráčov z farmárskej AHL.

Ide o trejd hráča za hráča bez ďalších dodatkov. "Diabli" angažovali útočníka Arnauda Durandeaua výmenou za útočníka Tycea Thompsona.

Dvadsaťštyriročný Thompson je mladší brat Tagea Thompsona z Buffala. V kariére sa mu však darí podstatne menej. V NHL doteraz odohral iba 11 duelov, naposledy v minulej sezóne.

V 15 stretnutiach za Uticu Comets v ročníku 2023/24 zaknihoval 5 asistencií. Pokračovať by mal v Bridgeporte, na farme "ostrovanov".