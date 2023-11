Našli náhradu za Perryho. Chicago priviedlo útočníka z Vancouveru

Dvadsaťšesťročný Beauvillier odohral v prebiehajúcom ročníku 22 duelov so ziskom 8 (2+6) bodov. V drese Canucks hral od polovice minulej sezóny, získali ho z New Yorku Islanders. Do konca sezóny zarába 4,15 mil. dolárov ročne.

"Chceli by sme sa poďakovať Anthonymu za jeho čas vo Vancouveri. Prajeme mu všetko najlepšie v Chicagu," vyprevadil ho generálny manažér "kosatiek" Patrik Allvin.