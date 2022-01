Góly a asistencie pomedzi nohy. Noc v NHL priniesla krásne hokejové momenty

NEW YORK. Hráči Pittsburghu to snáď trénovali. "Between the legs" znelo počas ich zápasu častejšie, než je zvykom.

Peknými hokejovými momentami potešili domáce publikum pri výhre 6:3 nad Arizonou. Gól pomedzi vlastné nohy strelil Brian Boyle, ktorý sa v sekunde musel vynájsť. Rozhodol sa kreatívne zakončiť a vyplatilo sa.