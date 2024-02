Ružička je oficiálne bez zmluvy. Doplatil na kontroverzné video

TEMPE. Kontrakt Adama Ružičku v NHL bude oficiálne vypovedaný. Stane sa tak potom, čo si ho nik nevzal z nepodmienečnej waiver listiny, kde bol k dispozícii klubom zadarmo.

Umiestnil ho tam klub Arizona Coyotes v piatok. Situáciu však odmietol ďalej komentovať.

Išlo o odpoveď organizácie na video, ktoré slovenský hokejista zverejnil na sociálnej sieti Instagram. Ružička na zábere vyzerá, akoby si vychutnával konzumáciu kokaínu.

Proti rozhodnutiu manažmentu "kojotov" sa môže odvolať hráčska asociácia NHLPA do 60 dní. Klub by totiž mal hráčovi s problémami s návykovými látkami najprv ponúknuť možnosť asistenčného programu a ukončenie kontraktu by malo byť poslednou možnosťou.