Otrasy mozgu, zlomeniny. Valábik odhováral Skokana: Zdravie máš len jedno

Mnohí z hokejistov však aj s ťažkými zraneniami bojovali až do posledného striedania. A to aj napriek tomu, že finálová séria sa nevyvíjala pre ich mužstvo ideálne.

ZVOLEN, BRATISLAVA. Majstrovský Zvolen aj zdolaný Poprad hrali finálové zápasy play off Tipos extraligy s viacerými absenciami.

Viacerí mali zlomeniny i otras mozgu

Pred Popradčanmi sa sklonil aj bývalý hokejista a televízny expert RTVS Boris Valábik. V pozápasovom štúdiu prezradil, že viacerí dohrávali so sebazaprením.

"Už to môžem prezradiť. Dávid Skokan hral s otrasom mozgu, prosím pekne. Toto je pre mňa líder. Marcel Haščák zase so zraneným priťahovačom, možno to bolo na jeho pohybe vidieť, napriek tomu dal v predposlednom zápase dva góly.