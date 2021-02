Nitra vyhrala úplne novú trofej, Poprad reagoval len na konci tretín

HK Nitra - HK Poprad 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Góly: 5. Slovák (Tvrdoň, Hrnka), 26. Holeštinský, 36. Tvrdoň (Slovák), 51. Žitný (Bajtek), 55. Tvrdoň (Hrnka) – 18. Svitana (Haščák), 40. Skokan (Svitana), 59. Haščák (Skokan, Svitana)

Rozhodovali: Baluška, Korba - Kacej, Janiga, vylúčení: 7:5 na 2 min, navyše Preisinger (Poprad) 10 min za nešportové správanie a Bodák (Nitra) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Nitra: Cowley - Vitáloš, Mezei, Bodák, Ege, Nemec, Švarný, Hřebíček, Pupák - Hrnka, Slovák, Tvrdoň - Holešinský, Dauda, Finlay - Žitný, Kollár, Bajtek - Fominych, Šiška, Minárik

Poprad: Hamerlík - Drgoň, Ulrych, Dalhuisen, Seigo, Višnevskij, Brejčák, Demo - Svitana, Skokan, Haščák - Vandas, Bjalončík, Livingston - Tavi, Zagrapan, Handlovský - Mešár, Preisinger, Matúš Paločko - Jevoš

Hlasy po zápase /zdroj RTVS/:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Vážime si túto trofej. Obaja finalisti prešli nejakú cestu, my sme na jej začiatku dali šancu mladým. Dnes sme podali po dlhšom čase tímový výkon. Premenili sme šance a bolo vidieť, ako z tímu spadla ťarcha, mali sme lepší pohyb. Potrebovali by sme teraz lepšiu sériu, najmä čo sa týka zlepšených výkonov."

Peter Mikula, tréner Popradu: "Mrzí ma prehra. Hráči boli premotivovaní, aj keď sme sa dotiahli na súpera, tak sa to odvíjalo niekam inam, ako sa malo. Súper bol silný na puku a emocionálne na výške. My sme urobili vážne chyby, najmä v defenzíve to škrípalo. Hrali sa dnes dve súťaže, takto nejako budú vyzerať aj zápasy play off."