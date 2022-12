Farkašová ukončila skvelú kariéru, sklamalo ju aj rozhodnutie štátu

Veľmi ma to zasiahlo a sklamalo. S takými výsledkami, ktoré mám, som si to nezaslúžila. Ale sklamaná som z celého postoja z MŠVVaŠ, nedostali sme ani jedno ďakujem. K tomu ani nie je čo povedať."

"Veľa z toho nevyšlo podľa predstáv. Život pripraví aj neočakávané výzvy. Nepočítala som s tým, že krátko pred začiatkom ZPH sa zraní môj navádzač. Maťo Motyka zastúpil Michala Červeňa a zohrali sme sa rýchlo.

Napokon sa na jedny preteky dal dokopy aj Miško Červeň, ani lekári nevedeli, že to dá. Takže som rada, že to takto dopadlo. Bola to jedna z najväčších výziev. V konečnom dôsledku som veľmi šťastná, ako sme to zvládli," uzavrela Farkašová.