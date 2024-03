Skupina nebude ľahká. Slováci budú o postup na ME bojovať aj proti Maďarom

Organizátormi ME budú od 15. januára do 1. februára 2026 Dánsko, Švédsko a Nórsko. Okrem nich má už istú účasť na šampionáte aj Francúzsko ako obhajca titulu.

Táto štvorica bude namiesto kvalifikácie účinkovať na turnaji EHF EURO Cup 2026. O zvyšných 20 miesteniek bude v kvalifikácii bojovať 32 krajín, rozdelených do ôsmich štvorčlenných skupín.

Pre určenie poradia ôsmich tímov z tretích pozícií sa budú brať do úvahy len výsledky proti dvom postupujúcim v skupine.

"Z prvého koša si súpera nenavyberáme. Dostali sme Maďarov, ktorých veľmi dobre poznáme. Patria do svetovej špičky. Dokázali to i minulý týždeň, keď si vybojovali miestenku na OH v Paríži.

Čierna Hora je silný tím, no z druhého koša som si neželal Srbsko a Faerské ostrovy, najmä pre ich herný štýl. A z posledného koša nám žreb určil stále lepšiacich sa Fínov, vzájomné súboje s nimi máme ešte čerstvo v pamäti a nebolo to proti nim jednoduché.

Musím však povedať, že šancu na postup máme. Teraz sa budeme sústrediť na kvalifikačné súboje o postup na MS 2025 proti Poľsku, ale hneď potom zameriame pozornosť na našich súperov v tejto kvalifikácii,“ reagoval na žreb kouč mužov SR Fernando Gurich pre slovakhandball.sk.

S Fínskom sa Slovensko naposledy stretlo pred rokom v kvalifikácii ME 2024. Vo Vantaa bola z toho prehra 27:30, v Hlohovci víťazstvo 32:25. Slováci dvakrát prehrali s Maďarskom v rámci EHF EURO Cupu 2022 - v marci 2021 doma v Bratislave 15:30 a v Györi 26:36.