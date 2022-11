Slovenky spoznali súpera v baráži, súboj o účasť na MS začnú doma

"Pred žrebom som si prial za súpera Macedónsko alebo Švajčiarsko. Takmer to vyšlo, no žreb nám napokon prisúdil Chorvátsko. Dúfal som, že sa vyhneme Nemecku, Maďarsku, či Španielsku, teda družstvám, ktoré patria do svetovej špičky. Hneď za nimi sú však Chorvátky, Slovinky či Poľky.

Na tomto európskom šampionáte podávali Chorvátky kolísavé výkony a turnaj im príliš nevyšiel. Je to však veľmi silný tím plný skúsených hráčok, ktoré hrávajú pravidelne v Lige majstrov. V tejto fáze kvalifikácie si však už ľahkého súpera nevyberiete. Ak chceme byť úspešní, musíme proti tomuto favoritovi podať v oboch zápasoch maximálne sústredený a bojovný výkon.

Čaká nás ešte veľa práce, no urobíme maximum, aby sme naše dievčatá na tento dvojzápas čo najlepšie pripravili. Mrzí ma i fakt, že začíname doma, viac by som si prial, aby sme začali v Chorvátsku."