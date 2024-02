S tretím islandským tímom sa už dohodnúť nedá. Majiteľ Tatrana: Dúfam, že ich nedostaneme

„Fúúúh, dúfam, že tohto súpera nedostaneme,“ spontánne reagoval Chmeliar.

„Ak by nebodaj, tak v tejto fáze súťaže už nie je možná dohoda klubov odohrať oba zápasy u jedného zo súperov. Ak by som si mohol vybrať, proti komu by sme mohli vo štvrťfinále hrať, tak by to bol jeden z dvojice - slovinský klub MRK Krka alebo RK Vogošča z Bosny a Hercegoviny. Na to, či tentoraz bude k nám žreb milostivý, musíme do najbližšieho utorka počkať.“

Zaujal ho výkon mladíka

Prednedávnom sa Chmeliar vyjadril, že až zápasy so silným islandským FH Harnafjordur ukážu, či sa Tatran Prešov, inak suverén slovenskej extraligy, výkonnostne posunul po predošlom nevydarenom ročníku ďalej.