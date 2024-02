Ukázali sme, že hádzanú predsa len vieme hrať na úrovni, znie z Prešova

Jedným z ťahúňov tímu bol hráč prešovského spojkového radu Lukáš Urban. „Prvý zápas to bola pre nás ako nočná mora. Prehrali sme o päť, no verili, že o postup sme ešte neprišli. Škoda, že nemocný „Paša“ Hernandez s vysokou horúčkou už nemohol nastúpiť. Tak som na pravej strane hral ja a všetci sme hrali aj zaňho.

Našťastie, v útoku to šlo skvelo Davidovičovi a strelecky sa znovu ukázal aj Adama Sako. Zápas bol ťažký po každej stránke, hlavne ale fyzicky. Sily sme ale napokon rozložili správne, pretože nám ostali na ten zdrvujúci a vlastne rozhodujúci finiš. Prehrali sme síce o päť, potom ale vyhrali o osem, takže do štvrťfinále ide lepší.“

Výkon ľavého krídelníka Damiána Mitaľa si vysoko cenil aj majiteľ Tatranu Prešov M. Chmeliar. Rýchly a dynamický hádzanár nepremenil síce v úvode pokutový hod, no ten ho nezlomil.

Skôr opak bol pravdou. Kvalitne bránil a v druhom polčase práve on bol autorom gólu, ktorým Tatran zmazal päťgólový náskok hostí a o chvíľu zvýšil ho na šesť a neskôr pridal aj svoj tretí gól v stretnutí.

„Tento zápas a hlavne jeho záver, to boli najkrajšie momenty aké som v ostatnom čase na ihrisku zažil. Jasné, tieto góly mi iste ostanú v pamäti nejaký čas. Za to, že to vyšlo som ozaj nesmierne šťastný a už utekám do kabíny vychutnať si postupové oslavy i tam,“ povedal už silno chrapľavým hlasom jeden z veľkých prešovských hádzanársky talentov.