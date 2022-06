Slovenské juniorky nehrali na MS takmer štvrťstoročie. Teraz sú vo zvláštnej situácii

"Nevytvárame tlak ohľadom cieľov. Treba ísť deň po dni, do každého stretnutia dať maximum a keď sa podarí vyhrať, tak sa môžeme baviť, čo ďalej. Dôležité je, že veľa hráčok už hráva ženskú súťaž, čiže sú zvyknuté hrať pod tlakom," povedal pred šampionátom kouč Beňadik, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Mladé Slovenky pod dohľadom Michala Lukačína sa na šampionát dostali prostredníctvom 12. priečky z minuloročných ME, teraz už tím vedie tandem Ján Beňadik a Juraj Hudák.

"Predpokladám, že o dvoch postupujúcich sa rozhodne medzi nami, Japonkami a Holanďankami, preto budú pre nás prvé dva hracie dni dôležité. Veríme, že to dobre dopadne," odhaduje tréner Beňadik.

Z každej z ôsmich štvorčlenných skupín postúpia do hlavnej fázy prvé dve družstvá, ostatné čaká účinkovanie v bojoch o Prezidentský pohár.

Na druhý deň nám odveta už tak nevyšla, celý čas sme sa pokúšali zvrátiť vývoj. Dievčatá to však oddreli, čo je dôležité aj z pohľadu MS, kde sa budú musieť vedieť preniesť aj cez náročnejšie chvíle. Myslím si, že družstvo je nastavené dosiahnuť čo najlepší výsledok,“ povedal Ján Beňadik.

"Hodnotím ich pozitívne. S Českom sme odohrali veľmi dobrý zápas, až na 5-7 hluchých minút. S Poľskom to bol doma zápas v ešte väčšej kvalite. Družstvo ukázalo, že má predpoklady, aby sa na šampionáte pobilo o postup do ďalšej fázy.

Bavili sme sa aj so španielskym trénerom našej ženskej reprezentácie Jorgem Dueňasom, čo aplikovali družstvá pod jeho vedením, keď hrali s Japonkami. Vieme, že sú silné pohybovo, v hre jedna na jednu, očakávame ofenzívne varianty obrany. Bude to veľmi náročné," doplnil Beňadik.

Jeho zverenky tesne šampionátom absolvovali dve stretnutia proti Chorvátkam, podľahli im 23:27 a 26:27.

"Čakali sme, že nadviažeme na kvalitné predchádzajúce vystúpenia, ale až posledný polčas priniesol hernú kvalitu, akú by sme chceli preniesť na MS. Aj tak sme však radi, že sme to v rámci prípravy mohli absolvovať,“ dodal hlavný kouč.

V záverečnej príprave bolo 17 hráčok, po dvoch zápasoch s Chorvátskom sa od tímu odpojila Michaela Špavorová zo Šale. V 16-člennom kádri chýba opora Barbora Lanczová.

"S touto generáciou hráčok fungovala a absolvovala aj dva šampionáty. Žiaľ, ku koncu sezóny sa zranila. Bola by to pre nás dôležitá hráčka, ktorá by nám pomohla, veď pôsobí v kvalitnej ženskej ligovej súťaži a navyše je ľaváčka. Musíme sa však zaobísť bez nej," uviedol Beňadik.

Web slovakhandball.sk upozornil, že pre súčasnú generáciu to bude už tretie vrcholné podujatie v rovnakom dejisku. Hádzanárky aktuálneho výberu v Celje absolvovali v roku 2019 ME "17" a vlani aj ME "19".