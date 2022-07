Po ženách stavili na Španiela aj muži. Hádzanárska federácia sa netají smelými ambíciami

Cieľom tímu pod novým koučom je podľa viceprezidenta SZH Ernöa Kelecsényho pravidelná účasť na kontinentálnych alebo svetových šampionátoch:

"Pred výberom sme zvážili náš cieľ, ktorým je postup na ME alebo na MS bez voľných kariet alebo iných okolností. Tiež by sme chceli zapojiť mladých hráčov. Máme pred sebou náročné obdobie, no verím, že to zvládneme."