Hádzanej mohli vládnuť dvojičky, ostala však iba Nora

Platilo to od 29. minúty finálového duelu majstrovstiev sveta proti olympijským víťazkam Francúzkam. Tie od tohto momentu pôsobili úplne bezradne, ako zmoknuté kurence.

COBURG. Bola to krásna decembrová nedeľa. Hoci vonku padal studený dážď, srdce mnohých hádzanárskych fanúšikov hrialo. Nórky pôsobili ako z úplne iného sveta. Úplne iný level.

Nemôžeme pritom opomenúť skvelú islandskú trénerskú školu. Po tom, čo v roku 2016 doviedol Dagur Sigurdsson k zlatu na ME a bronzu na olympiáde nemeckých mužov, tentokrát Nórky na trón posadil jeho krajan, Thorir Hergeirsson.

Pri všetkej úcte k francúzskej reprezentácii podľa skromného názoru autora tohto článku to, čo vo svetovej mužskej hádzanej platí o Dánoch, sa v ženskej právom hovorí o Nórkach. Ich herný system je najlepší na svete.

Rovnako to platilo aj o jej výkone vo finále proti Francúzkam. Počas prvých minút zápasu o zlato jej streľba nefungovala. No po tom, ako zapla ona, priamo úmerne sa zapol aj nórsky gólostroj.

Príkladom im je dlhoročná kapitánka Nora Morková, ktorá sa do tímu vrátila po prestávke zavinenej psychickou nepohodou, aspoň tak sa v tejto otázke opatrne zmieňujú niektoré nórske médiá.

Tomu výrazne pomohol svojim citom pre moment Hergeirsson. Do zápasu za veľmi nepriaznivého stavu poslal dovtedy na lavičke sediacu Henny Reistadovú, ktorá bola rozhodujúcou hráčkou počas spomínaných tri a pol minút obratu.

Časované bomby v kolenách

Nora Morková ešte minulý rok povedala, že sa narodila s dvoma časovanými bombami v kolenách. Potvrdzuje to deväť operácii, po ktorých sa vždy vrátila silnejšia.

Nora sa však nikdy nevzdala a dnes je z nej štvornásobná majsterka Európy, dvojnásobná majsterka sveta, z olympiády v Riu má bronz.

Posledný bronz Nóriek z Tokia nezažila, keďže v tíme nebola. A zrejme aj preto to nebolo zlato.

Ľaváčka s poriadnou “šupou”, ktorej silu bolestivo okúsili viaceré brankárky, spomína na začiatky, kedy jej mnohí neverili. “Hovorili mi, že som na post pravej spojky príliš malá,” povedala Morková pre handball-world.news.

“S mojou výškou neurobím nič, ale dôležité je veriť vo vlastné schopnosti,” povedala 167 cm vysoká Nora ako keby aj v mene celého nórskeho tímu.

Dvojča toľko vôle nemalo

Celkom to však neplatilo o jej dvojčati. Sestra Thea bola podľa nórskych médii taktiež nádejnou nórskou hviezdou, kapitolu aktívna hádzaná však po viacerých operáciach definitívne uzavrela, keď mala 27 rokov.

Pred troma rokmi na ME vo Francúzsku sa v úvode druhého zápasu proti Češkám opäť zranila a svetu oznámila koniec: “Dúfala som, že si zahrám na ME, ale moje telo to netolerovalo,” povedala Thea Morková.

“Je to veľmi smutné, ale cítim sa hotová, ďalej už nepokračujem,” dodalo dvojča Thea.