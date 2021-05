Nikto im neveril, mali problémy. Tréner po zisku bronzu hovoril o zázraku

KOŠICE. „Sme lepšia partia. Lepší kamaráti. Súper mal v porovnaní s nami kvalitnejší a širší káder. My sme však banda, ktorá bojuje. To nás zdobilo celú sezónu,“ povedal hrajúci tréner Košice Crows Radoslav Antl.

„Je zázrak, že sme skončili tretí. Dúfam, že to nie je naša posledná medaila. S jedlom rastie chuť. Musíme ale ostať nohami na zemi a byť skromní,“ uviedol Antl.

„Mali sme viacero problémov, či už s halou alebo tréningami. Pre mňa osobne je to až neuveriteľné, že sme dokázali vybojovať bronz. Klobúk dole pred chlapcami. Je to fantázia," vravel Antl bezprostredne po treťom zápase, ktorý Crows vyhrali 35:31.

„Slušne povedané, z ničoho sme uplietli celkom veľký bič. Nikto od nás nečakal, že sa môžeme dostať do prvej štvorky a už vôbec nie, že budeme bojovať o medaily,“ zhodnotil Hruščák.

Najlepším strelcom série bol Patrik Hruščák. Zaznamenal úctyhodných 26 gólov v troch zápasoch. Aj on bol jedným z výrazných faktorov úspechu Crows.

Pri oslavách historického úspechu nechýbalo ani šampanské. Iba pri ňom však ostať neplánovali.

„Ešte sa len zahrievame. O chvíľu to poriadne rozbalíme,“ povedal s úsmevom Hruščák, ktorý neprezradil, kto je v tíme najväčší zabávač.

„Nemôžem povedať, že som to ja, ale rozhodne budem chlapcov podpichovať, aby z toho niečo bolo. Máme výbornú partiu. Nebojím sa o to, žeby sme to rýchlo zabalili a odišli domov.“