Straňovský sa rozlúči s hádzanárskou reprezentáciou. Bude to emotívne, povedal

Ak to tak bude, tak dúfam, že by sme mohli uhrať dobrý výsledok," povedal Straňovský pred svojou derniérou v najcennejšom drese.

"Som rád, že sa niečo také deje. Teším sa na posledný zápas proti dobrému súperovi. Nechám sa prekvapiť, sám so zvedavý.

Emotívne to bude určite, skúsim sa však udržať. Možno by som si túžil zahrať proti Nórom viac, lebo určite to nebude toľko, koľko by som chcel.

Príde veľa ľudí aj z rodných Nových Zámkov, rodičia, moja rodina, známi. Myslím si, že nastal správny čas dať národnému tímu zbohom.

Niežeby som tu bol nerád, ale treba dať priestor mladším. Takže to vo mne zrelo už dlhšie," povedal pred rozlúčkou.

Pamätné momenty

Straňovský vyzdvihol najpamätnejšie momenty z reprezentačnej kariéry:

"Určite účasť na majstrovstvách sveta 2009 v Chorvátsku a potom najmä kvalifikačné zápasy, v ktorých sme si vybojovali postupy na svetové či európske šampionáty. Tam sme prežívali veľké radostné okamihy. Len škoda, že ich nebolo viac."

Slováci majú v prebiehajúcej kvalifikácii na konte jediné víťazstvo, keď v marci zdolali doma Fínsko 32:25. Na konte majú dva body a po dueli s Nórmi uzavrú boje v kvalifikačnej skupine v nedeľu v Novom Sade proti domácemu Srbsku.