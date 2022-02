HC DAC zvíťazil v odvete, do semifinále Európskeho pohára však nepostúpil

EHF Európskeho pohára - odveta štvrťfinále

DUNAJSKÁ STREDA. Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda nepostúpili do semifinále EHF Európskeho pohára. V domácej odvete zdolali srbský ZRK Bukovička Banja 30:29, no v prvom zápase prehrali 23:30 a tak sa so súťažou rozlúčili.

DAC Dunajská Streda nemala pred odvetou ľahkú úlohu, keďže musela zmazať sedemgólové manko z prvého zápasu, navyše z kádra pre zranenia a choroby vypadli viaceré opory.