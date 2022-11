Nehoda na motorke ho nezastavila. Strieľa krásne góly a reprezentuje Slovensko

„Keby som nemal čižmu, bol by problém. Stupačka z druhej motorky ju celú rozdriapala,“ spomína na osudový deň.

„Z väčších vzdialeností to skúšam často. Videl som, že brankár stojí ďaleko z bránky, preto som neváhal. Veľa záleží na šťastí, preto mám z podobných momentov radosť,“ teší sa Peter Gardian z TJ Manín Podmanín.

Pekným gólom sa uchádza o priazeň fanúšikov v súťaži Gól roka 2022.

„Keď z desiatich pokusov to raz skončí v sieti, je to dobrá štatistika. Ostatných deväťkrát spoluhráči šomrú, že na čo to robím,“ smeje sa špecialista na strely z väčších vzdialeností.