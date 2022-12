Gól číslo 2: Cítim nesmiernu poctu. Spoluhráči hlasujú každý deň, vraví brankár

SMILNO. Je jediný brankár, ktorý sa dostal do finálovej desiatky. Hoci má päťdesiat rokov, pravidelne chytá. A nielen to. Strieľa krásne góly z priamych kopov.

„Najskôr som o tom nevedel, prezradila mi to dcéra. Bol som milo prekvapený, ako ďaleko sa to dostalo. Cítim nesmiernu poctu. Hoci tam sú aj krajšie góly, byť v prvej desiatke na celom Slovensku je pre mňa obrovská česť,“ hrdo uviedol gólman Emil Čisárik z OŠK Smilno.

Nominácia do TOP 10 v súťaži Gól roka 2022 ho nesmierne potešila.

Hoci nedávno oslávil päťdesiatku, skončiť so súťažným hraním sa nechystá.

„Že sa môj gól sa dostal do celoslovenskej súťaže? Je to pre mňa veľká motivácia. Hrať futbal aj v mojich rokoch, to človeka vzpruží. Aby som ešte rôčik, dva, tri pohral,“ dodal.