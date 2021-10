Po debakli tesná prehra. Futsalistky do kvalifikácie ME nepostúpia

HALMSTAD. Slovenské futsalistky prehrali aj vo svojom druhom zápase na turnaji hlavnej fázy kvalifikácie budúcoročných ME a už nemôžu postúpiť.

Do hlavnej fázy postúpili z kvalifikačného kola spolu s Belgičankami a Holanďankami.

Na finálový turnaj ME, ktorý sa bude konať v marci 2022, postúpia len štyria víťazi kvalifikačných skupín. Organizovať ho bude jeden z postupujúcich. Final Four ME sa mal pôvodne hrať vo februári tohto roka, odklad spôsobila pandémia COVID-19.