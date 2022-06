Bývalá bašta sa vrátila. V jednom ukazovateli je už najlepšia na Slovensku

Aktuálne zažíva niekdajšia bašta reštart. A to nielen na seniorskej úrovni.

Návrat do extraligy ste odštartovali nebojácne. S akým zámerom ste do súťaže vstupovali?

V súboji o 3. miesto sme narazili na favorizovanú Prievidzu. Ide o profesionálne mužstvo s množstvom legionárov. V takých zápasoch môžeme vyhrať jeden z desiatich. Verili sme, že by to mohol byť práve tento, po polčase sme vyhrávali 3:1, ale domáci zápas otočili a zvíťazili 6:3.

Po postupe cez Pinerolu Bratislava sme v semifinále znova natrafili na Banskú Bystricu. V úvodnom stretnutí sme vonku viedli 4:2, mali aj ďalšie šance, ale napokon sme po predĺžení prehrali. V sérii hranej na dva víťazné zápasy sme potrebovali doma vyhrať. Súper však bol od vyrovnania na 1:1 oveľa lepší a dotiahol to do víťazného konca.

Slovenskému futsalu momentálne vládne Lučenec, účastník skupinovej fázy Ligy majstrov. Vy ste v play off zostali bez medaily.

Napriek tomu hodnotím našu úvodnú sezónu pozitívne. Nemali sme ani jedného zahraničného hráča, takmer všetci boli z Košíc. Až na jedného, ktorý je z Prešova.

Na najvyššej úrovni pôsobia aj vaše mládežnícke tímy. Podaril sa reštart košického futsalu?

Určite áno. V slovenskom futsale existujú len dve extraligové kategórie juniorov – do 17 a 20 rokov. Naše tímy v oboch postúpili do záverečného turnaja Final Four. Vďaka tomu sme jediný klub na Slovensku, ktorý mal v uplynulej sezóne zastúpenie v najlepšej štvorke vo všetkých kategóriách.

Sedemnástka i dvadsiatka obsadili tretie miesta, pri troche šťastia mohli pomýšľať na titul. Aj s ich účinkovaním vládne veľká spokojnosť.

Urobíme všetko pre to, aby sme poskladali tím aj v novovzniknutej kategórii do 15 rokov. Veľkou našou výhodou je to, že talentovaní 15 a 16-roční chlapci už hrávajú za tímy U17 i U20. Rastú z nich perspektívni hráči aj pre seniorské mužstvo.