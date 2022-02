Drahovský: Do Španielska sa vrátim pyšný a hrdý na slovenský tím

Vo vyraďovacej časti ME vo futsale bol nad ich sily topfavorit turnaja, sedemnásobný európsky šampión a obhajca strieborných medailí Španielsko.

AMSTERDAM. Cesta slovenských futsalistov sa v utorok skončila vo štvrťfinále. Po tom, ako sa prvýkrát v histórii kvalifikovali na záverečný šampionát, dokázali postúpiť do elitnej osmičky.

Slováci inkasovali už po 96 sekundách, keď nebezpečnú štandardnú situáciu zúročil gólom Mellado. Do polčasu zvýšili Španieli na rozdiel troch gólov, ďalšie dva pridali po zmene strán.

Vytúžený gól Slovenska dokázal streliť šesť minút pred koncom útočník Peter Serbin, pričom to bol jeho prvý a jediný zásah na turnaji.

V minulej sezóne, ktorá bola pre pandémiu prerušená od októbra až do marca a následne aj počas celého apríla, strelil v štrnástich zápasoch desať gólov. V aktuálnej má na konte štyri.

Práve strelený gól do siete futsalového giganta bol malý cieľ Slovákov. Aj keď mnohí vlievali nádeje do hviezdneho Tomáša Drahovského či kapitána Petra Kozára, napokon sieť rozvlnil pivot tímu MIMEL Lučenec.

Jeden gól však na senzačný postup nestačil.

"Vedeli sme, do čoho ideme a Španieli ukázali, kde je ich sila. Štandardné situácie rozhodli, veď prvé štyri góly sme dostali dva z priamych kopov a dva z autov. Aj keď sme na to boli pripravení, oni to zahrali výborne," zhodnotil po zápase asistent trénera Slovenska Richard Bačo.

Španieli prevýšili Slovákov v strelách celkovo (40:28) i na bránu (20:9), v prihrávkach boli takmer bezchybní. Výkon Slovákov ovplyvnili nepresnosti prameniace aj z únavy.

Postup by bol zázrakom

Pre šestnásty tím v rebríčku európskych krajín je koniec pred medailovými bojmi na EURO mimoriadne cenným úspechom. "Dosiahli sme maximum, postup cez Španielsko by bol zázrakom. Nehovorím, že je to nemožné, ale musí vám zahrať do hry veľa okolností," poznamenal Bačo.