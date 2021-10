Lučenec hostí elitnú spoločnosť. Futsalisti hrajú o Ligu majstrov

BRATISLAVA. Slovenský futsalový majster Mimel Lučenec od stredy do soboty (27.-30. októbra) zabojuje v domácom prostredí o postup do elitnej fázy Ligy majstrov 2021/2022.

Naozajstnú futsalovú lahôdku by mali ponúknuť najmä zápasy európskeho klubového šampióna z roku 2010 a osemnásobného portugalského majstra z Lisabonu.

Zverencov lučeneckého trénera Mariána Berkyho čakajú extrémne náročné súboje v snahe ukoristiť jedno z troch postupových miest do ďalšej fázy.

Postupová matematika je daná

Mimel sa pokúsi s favoritmi držať krok a senzačne sa umiestniť do tretieho miesta v tabuľke.

"Dobre vieme, že nás čakajú tri veľmi ťažké zápasy. Cieľom je však pobiť sa o postup. Keď sme hrali turnaj Ligy majstrov pred dvoma rokmi, bol v skupine jeden silný tím a tri relatívne slabšie. Teraz je to naopak, sme vo vyššej úrovni s troma silnými klubmi a jedným relatívne slabším, čo sme my.

Ďalej idú tri tímy, postupová matematika je daná. Ak by sa nám podarilo raz zvíťaziť, bola by veľká šanca postúpiť, no rozhodovať môže aj tabuľka troch, takže uvidíme," vyjadril sa na margo šancí domácich Berky, ktorý je aj reprezentačným trénerom SR.