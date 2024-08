Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola MONACObet ligy medzi Zvolenom a Humenným.



MFK Zvolen



Zvolen rovnako ako Ľubovňa platí nováčikovskú daň. Tri góly inkasoval od silnej Petržalky pri premiére a rovnaký počet schytal i do Prešova. So skóre 0:6 uzatvára tabuľkové poradie.



FK Humenné



Humenčania sa zatiaľ trápia. Po šokujúcom zakopnutí v Malženiciach sa predstavili vlastným fanúšikom. Súperom bol Púchov, ktorý najprv prehrával 0:1, no potom otočil na 2:1. Zemplínčanom zachránil kožu presným zásahom v samom závere útočník Erik Streňo.