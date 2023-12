Smutná správa. Náhle zomrel bývalý ligový hráč Košíc či Ružomberka

Nemal problém hrať so sebazaprením, čo potvrdil napríklad v drese druholigového Humenného, za ktoré dohrával so zlomeným nosom.

"Po dlhej nakopnutej lopte som šiel do vzdušného súboja. Súper použil lakeť, povedal by som, že to bolo z jeho strany úmyselné, pretože loptu hlavou ani nezasiahol.

Odohralo sa to pred očami rozhodcu, ten však nechal pokračovať v hre, až keď videl, že ma na zemi zaliala krv, hru prerušil," spomínal v roku 2009 pre dolnyzemplin.korzar.sme.sk