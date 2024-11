Keď menil kluby, Weiss sa za neho zaručil. Pomôže mu hetrik späť do reprezentácie?

BRATISLAVA. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čakajú záverečné súboje v aktuálnej edícii Ligy národov. Najmä sobotňajší zápas vo Švédsku veľa napovie o tom, či mužstvo Francesca Calzonu postúpi do B-divízie.

Dokopy pritom strelili až šesť gólov, ktoré sa podieľali na výhre nováčika, debakli pražského tímu či na cennej remíze s účastníkom Ligy majstrov.

Weiss: Na to podpíšem bianko šek

Najlepšiu známku 9,3 si vyslúžil útočník Samuel Mráz. Vo farbách poľského Motoru Lublin strelil hetrik pri výhre nad Piastom Gliwice 3:2.

V klubovej histórii je po Mirosławovi Banaszekovi (1992) iba druhým hráčom, ktorému sa podarilo trikrát skórovať v zápase Ekstraklasy.

"Bol to veľmi ťažký zápas. Najdôležitejšie sú tri body. Som šťastný, že som strelil tri góly, ale teší ma najmä to, že sme to zvládli ako mužstvo. Bojovali sme počas celého zápasu a góly sú pre mňa bonus," povedal Mráz.

VIDEO: Hetrik Samuela Mráza v zápase proti Piastu Gliwice