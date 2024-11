ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 14. kolo - dohrávka)

FC ViOn Zlaté Moravce



Zverenci Romana Hudeca nazbierali v doterajšom priebehu sezóny 23 bodov a majú pozitívne skóre 17:10. Aktuálne im patrí štvrtá pozícia. Ak by dnes zvíťazili dotiahli by sa bodovo na tretie Malženice. Domáci futbalisti sú dnes favoritom a očakáva sa ich víťazstvo.



Ľubovňa Redfox FC



Hostia sú nováčikom MONACObet ligy. Pred posledným kolom majú na svojom konte 13 bodov a negatívne skóre 13:14. Aktuálne im patrí predposledná trinásta priečka. Hostia vyhrali svoje dva posledné ligové zápasy. Vo Zvolene zvíťazili 3:0 a rovnakým výsledkom si doma poradili so žilinským béčkom.