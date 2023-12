Košice nenadviazali na výhru zo Zemplína. 500. zápas Zlatých Moraviec skončil remízou

Michal Hipp, tréner ViOnu: “Celý týždeň sa u nás niesol s takým imperatívom , že konečne chceme vyhrať. Dostávame lacné góly, či v Dunajskej po aute, doma so Žilinou a dnes opäť hneď v úvode stretnutia čo s nami samozrejme otriaslo. Vypracovali sme si nejaké šance, dali sme krásny gól a boli tam ešte nejaké možnosti, ale tie mal aj super. Cez polčas som musel zvýšiť hlas. Musíme hrať s tými hráčmi ktorých máme k dispozícii. Minulý týždeň to bol Hodur, dnes debutoval Starecek, hodil som ho do vody a myslím si že celkom dobre zapadol. Pred dvomi dňami som si myslel, že na tomto teréne sa hrať nebude, ale klobúk dole pred ľuďmi, ktorí na tom ihrisku urobili prakticky nemožné.”

Ján Kozák, tréner FC Košice: “Do Moraviec sme išli s istým zámerom, cieľom bolo získať nejaké body. Pomohol nám rýchly gól, mohli sme pridať aj druhý. Naopak prišla kontra domácich a vyrovnávajúci gól. Hrať na takomto teréne je náročné, ale dalo sa. Je rok 2023, prišlo rozhodnutie hrať, tak sa hralo. Nakoniec bod berieme a odchádzame spokojný.”