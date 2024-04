Banskobystričania si pripísali povinné tri body, naďalej živia nádej na pohárovú Európu

Dušan Uhrin, tréner Vion Zlaté Moravce: “Napriek tomu, že je to ďalšia prehra, sme k stretnutiu pristúpili zodpovedne. Hrali sme aktívny futbal s nešťastným koncom. Mali sme svoje príležitosti, ktoré sme nedokázali realizovať. Keď dostanete jeden gól, na víťazstvo potrebujete streliť dva. Do stretnutia sme dali všetko napriek tomu, že sme mali problémy so zranenými hráčmi. Súper si vytvoril v podstate jednu šancu, resp. pološancu, z ktorej dokázal skórovať. Je mi ľúto, že aj napriek snahe sa nedokážeme v koncovke presadiť. Také príležitosti ako mal Brenklus či Tatabadze musíme premieňať. Musíme pracovať naďalej, nedá nič robiť.”

Mário Auxt, tréner Dukla Banská Bystrica: "Vedeli sme, že Vion odohral dobrý zápas aj u nás, snažili sme sa na to pripraviť, v prvom polčase nám nevychádzala hra podľa našich predstav. Domáci mali príležitosti, my sme to však ustáli. Boli sme počas celého stretnutia trpezliví, my sme si išli za gólom, ktorý sme nakoniec dali a bol víťazný. Pozeráme sa sami na seba, chceme sa svojou hrou prezentovať a chceme udržať siedme miesto.”