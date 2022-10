Trénerovi Žiliny sa remíza s Trenčínom málila: Stratili sme dva body

Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: "Keď sa na to pozriem z pohľadu výsledku, tak pre nás je to strata. Cítil som energiu z tímu, mohli sme vyhrať, čo sa však nestalo. Herne to bol však dobrý zápas, asi najlepší doposiaľ pod mojim vedením. Chlapci zápas odpracovali, rozhodli detaily a dve naše chyby. Jednu chybu ešte Matúš Rusnák vyriešil, druhú už nie. Súper využil maximálnu efektivitu, hral pozorne. Od prvého zápasu s Trenčínom sme urobili kus práce, zápas sa fanúšikom musel páčiť. Ako som však povedal, z pohľadu výsledku je to pre nás strata."

Marián Zimen, tréner AS Trenčín: "Odohrali sme dnes dobrý zápas proti dobrému súperovi. Prišli sme hrať aktívne a využívať priestor. Zápas sme nedotiahli do víťazného konca, hoci sme veľmi chceli vyhrať. Z môjho pohľadu však máme na čom stavať, ideme ďalej."