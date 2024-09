Niké liga: Žilina zvládla domáci duel so Skalicou za tri body

S konštatovaním, že v siedmom kole Niké ligy zvíťazila Žilina nad Skalicou 3:2 sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť a želám pekný zvyšok večera. Do čítania priatelia.

Žilina získala po rohu hostí loptu a Šošoni vyštarovali do útoku na opustenú bránku Skalice, Patrik Iľko bol však v postavení mimo hru a akcia je tak zastavená.

Domáci kouč Michal Ščasný chystá ďalšie striedanie, do hry príde Basirou Badjie.

Začalo sa posledných 10 minút riadneho hracieho času, Žilina vedie nad Skalicou zatiaľ 3:2. Gidi sa oprel do strely spoza šestnástky, Junas mal s mokrou loptou problémy, ale na dokázal ju zastaviť pred bránkovou čiarou.

Priamy kop Žiliny zahral Kristián Bari, ktorý trafil nepríjemne do tváre Mateja Hradeckého. Ten však bude v poriadku a bude môcť pokračovať v zápase.

Žilina dala gól! Ján Minárik našiel krásnou prihrávkou do šestnástky hostí ADRIÁNA KAPRÁLIKA, ktorý predskočil obrancu Skalice a v sklze umiestnil loptu povedľa Junasa do siete!

Domáci tréner Michal Ščasný chystá prvé dnešné striedanie, do hry príde Patrik Iľko.

Kopas sa snažil o prihrávku do priestoru na spoluhráča, ten však jeho myšlienku nepochopil.

Tlak Šošonov pokračuje, Hranica sa oprel do strely, ale mieril len do stredu bránky, kde bol pripravený Martin Junas.

Žilina dala gól! Alijagić našiel na pravej strane Ďuriša, ktorý znovu absolútne ideálne našiel ADRIÁNA KAPRÁLIKA, ktorý z prvej poslal loptu do protipohybu Martina Junasa! Kaprálik tak oslávil stý zápas v Niké lige parádne!

Ndjeungoue posielal prihrávku stredom do šestnástky hostí, ale nenašiel kopačky spoluhráča.

Do druhého polčasu nastúpili oba tímy bez zmeny v zostavách.

Žiline sa v samom závere prvého polčase nedarí dostať do významnejšieho tlaku.

V prvej minúte nadstaveného času sa do šance dostal domáci Dávid Ďuriš, ktorý však nemieril presne a prekopol Junasovu bránku.

Skalica dala gól! Kapitán Skalice OLIVER PODHORÍN poslal loptu do pravého dolného rohu, Belko sa vrhol do ľavej strany, hostia vedú 0:1!

Napokon je to žltá karta pre Tomáša Hubočana a pokutový kop pre Skalicu!

Po centri hostí upratal loptu do bezpečia domáci Tomáš Hubočan. Následne však ostáva ležať na trávniku hosťujúci Martin Nagy, ktorý inkasoval nepríjemný zákrok do tváre a zrútil sa s krvavým zranením na trávnik.

V Žiline sa nám znovu mohutne rozpršalo. Z diaľky sa oprel do strely Marek Fábry, ale nemieril presne.

Dlhý center domácich za obranu hostí pre Timoteja Hranicu. Skúsený brankár Skalice Martin Junas však skvele čítal hru a loptu včas skryl do svojich rukavíc.

Obrovská šanca Žiliny! Bari vysunul z ľavej strany do šance Kaprálika, ktorý však Junasa nestihol v páde prekonať, následne Denis Alijagić v dorážke neprestrelil húštinu brániacich skalických hráčov!

Kombinácia hostí na polovici Žiliny bola nepresná, domácim sa následne otvoril priestor na rýchly protiútok, ale Adrián Kaprálik sa cez brániaceho hráča Skalice do zakončenia nedostal.

Ndjeungoue je stále za postrannou čiarou v opatere lekárov, keďže stále krváca, uvidíme či sa dnes teda ešte vráti do zápasu.

Šanca hostí! Center z ľavej strany smeroval do šestnástky MŠK, Matějov hlavičkoval loptu tesne vedľa pravej tyče Belkovej bránky!

Káčerov center smeroval do stredu šestnástky hostí, následne hostia upratali loptu do stredu poľa.

Center Bariho smeroval na prednú tyč, od Fábryho sa lopta odrazila za čiaru. Bude to ďalší roh pre Žilinu.

Skaličania sa po zisku lopty vyhrnuli do útoku, Fábry dostával loptu k ľavej čiare, snažil sa ju zachytiť, ale napokon sa mu to ešte na čiare nepodarilo.

V Žiline sa krátko po začiatku zápasu znovu rozpršalo, ale priebeh zápasu či kvalitu trávniku by to nejako zvlášť ovplyvniť nemalo.

Úvodné zostavy: MŠK Žilina: Belko – Minárik, Hubočan, Ndjeungoue – Hranica, Gidi, Káčer (C), Bari – Kaprálik, Alijagić, D. Ďuriš. Náhradníci: Badžgoň, Belaník – Badjie, Jaššo, Kopásek, Bile, Iľko, Sauer. Tréner: Michal Ščasný MFK Skalica: Junas – Krčík, Hradecky, Podhorin (C), Černek – Mášik, M. Nagy – Gaži, Alves, Matejov – Fábry. Náhradníci: Hroššo – Ranko, Sheun, Leginus, Yao, Jibril, Kopas, Hollý. Tréner: David Oulehla Rozhodca: Micheľ – Štrbo, Straka.

