Pekarík si dal gólový darček k narodeninám. Jeden z najkrajších, hovorí

"Bolo to 50:50. Chcel som najmä poslať loptu z prvej, hoci najprv som uvažoval o strieľanom centri. Nakoniec to tam zapadlo, čo ma teší,“ povedal Peter Pekarík na margo svojho zásahu pre denník Šport.

"Určite si tento zapamätám. Góly, ktoré som strieľal, možno neboli až také pekné. Boli to skôr dorážky po centroch, takže tento patrí rozhodne medzi tie najkrajšie. Teší ma aj to, že ľudia sa na štadióne zabávali. Okrem toho ťaháme úspešnú sériu, toto je ako darček naozaj výnimočné,“ dodal Pekarík.

V slovenskej najvyššej súťaži skóroval po prvý raz od 26. októbra 2008. Vtedy to bolo proti Artmedii Petržalka a rovnako bol z toho triumf 3:1.

"Som vďačný za ´Pekyho´, že mu to tam padlo, svojou príkladnou robotou si to zaslúžil. K nemu sa pridal skvelým výkonom v defenzíve Hubočan. Novozložená obranná trojica to až na nejaké menšie chybičky zvládla.

Museli sme trochu improvizovať po výpadku viacerých stopérov, klobúk dole pred ´Hubkom´, ako to uskákal a oddirigoval," zhodnotil tréner Žiliny Michal Ščasný na klubovom webe.

V ďalšom utorkovom dohrávanom zápase si Dunajská Streda rozdielom triedy poradila s Podbrezovou 3:0 a v tabuľke poskočila na tretie miesto s rovnakým bodovým ziskom, aký má štvrtá Trnava. Tá má k dobru stredajšiu dohrávku proti nováčikovi z Komárna (18.00 h).

Tabuľka Niké ligy