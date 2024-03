ONLINE: MŠK Žilina B - FK Spišská Nová Ves dnes, II. liga LIVE (18. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 18. kola druhej najvyššej súťaže, ktorá už nesie názov MONACObet liga. V dnešnom zápase privíta B-tím MŠK Žilina na domácom trávniku hráčov FK Spišská Nová Ves. Zápas sa začína o 10:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej druhej najvyššej súťaže priebežné šieste miesto so ziskom 28 bodov. V kádri zverencov trénera Vladimíra Veselého nastali po jeseni zmeny. V projekte po jeseni definitívne skončili Filip Mráz a Marián Tandara, naopak, pribudla africká posila Adama Drame. Uskutočnila sa takisto výmena Hranicu za Gomolu v rámci našich tímov a do Áčka sa presunul aj Tomáš Jaššo. V prípade žltozelení zdolali Górnik Zabrze II 3:1, Baníku Ostrava B podľahli 1:4, Wislu Krakow B zdolali vysoko 6:1.



Spišskej Novej Vsi patrí v aktuálnej tabuľke súťaže posledné šestnáste miesto so ziskom dvoch bodov. Hráčsky káder tímu prešiel pred jarnou časťou niekoľkými zmenami, mužstvo opustili Filip Baláž, Matej Kunzo, Martin Pribula, Richard Chodníček, ako aj najlepší strelec Jakub Škovran. V rámci posilnenia lovili Spišiaci medzi zahraničnými futbalistami, mužstvo posilnili český gólman Neuman, slovinský stopér Redek, krajný obranca z Kolumbie Brayan Olaya, luxemburský stredopoliar Matheus Goncalves, pričom ofenzíve búdu mať za úlohu pomôcť nigérijský navrátilec do tímu Christian Attah, ako aj arménsky futbalista Abraham Portugalyan. Okrem toho do A-mužstva pribudol 18-ročný stopér Viliam Valent, ktorý hrával za kategóriu U19 v rámci striedavých štartov z Levoče.



Zápas sa v Žiline začína o 10:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.