Slavia Praha konkuruje veľkoklubom, Sauer môže byť v TOP 10 (zaujímavosti EURO 2024)

Iba tri krajiny usporiadali v 21. storočí EURO samostatne - Portugalsko 2004, Francúzsko 2016 a Nemecko 2024. Je isté, že do roku 2032 k nim nikto nepribudne. O štyri roky hostí turnaj spoločne Veľká Británia a Írsko a o osem rokov Taliansko a Turecko.

V roku 2016 sa hralo finále v Paríži a domáca reprezentácia prehrala s Portugalskom 0:1. Na EURO 2020 sa dostalo do finále na Wembley domáce Anglicko, ktoré prehralo s Talianskom po penaltách.

Antonín Panenka oslavuje premenenú penaltu na ME 1976. (Autor: ČTK)

Vyhrať majstrovstvá Európy v domácom prostredí sa podarilo naposledy Francúzsku v roku 1984. Celkovo sa to v histórii stalo trikrát, podarilo sa to aj Španielsku v roku 1964 a Taliansku v roku 1968.

Podarí sa domácemu Nemecku postúpiť do finále? Posledné finále, ktoré sa skončilo už v riadnom hracom čase bol v roku 2012 súboj Španielska a Talianska (4:0).

Slovensko bude zastupovať na EURO 2024 rozhodca Ivan Kružliak so svojim tímom, ktorý tvoria Branislav Hancko a Ján Pozor.

Na EURO 2024 bude aj trojica rozhodcov, ktorí nepochádzajú z Európy a to konkrétne Argentínčania Facundo Tello s jeho asistentami Gabrielom Chadom a Ezequielom Brailovskym.

Na každom európskom šampionáte od roku 1960 mal premiéru aspoň jeden tím. V roku 2021 to boli Severné Macedónsko a Fínsko.

Jediný neplnoletý hráč na EURO je španielsky krídelník FC Barcelona Lamine Yamal, ktorý má 16 rokov.

Prvýkrát v histórii sa stane, že finále EURO sa bude hrať na domácom štadióne tímu, ktorý pôsobí v druhej lige a to na Olympijskom štadióne v Berlíne.

Najlepším strelcom na záverečných turnajoch ME je Cristiano Ronaldo, strelil 14 gólov a ako jediný má na svojom konte dvojciferný počet gólov. Ronaldo kraľuje aj v štatistike najviac odohraných zápasov na ME, odohral ich 25, z nich do 16 nastúpil ako kapitán.