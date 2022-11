Xavi prehovoril o konci kariéry Piquého. Zohral som v tom veľkú rolu, vraví

"Sú to pre neho ťažké okolnosti, ktoré viedli k tomu, že skončil. Hrať menej, cítiť sa menej užitočný... Touto situáciou som si prešiel aj ja, je to normálne. Pique si zaslúži každú jednu pochvalu a úctu fanúšikov Barcelony, pretože je to klubová legenda," citovala Xaviho agentúra AFP.

"Mali sme rozhovor na začiatku sezóny, kde som mu povedal o svojich zámeroch. Bolo to súkromné a bol to jeden z najťažších dní mojej trénerskej kariéry. Je to ťažké aj teraz, bol to môj tímový kolega a veľmi si ho vážim.

Moja rola v jeho odchode bola určite veľká, ale toto sú rozhodnutia, ktoré musíte robiť pre dobro klubu. Pre Barcu chcem to najlepšie," vysvetlil.

Xavi zdôraznil, že Pique je jedným z najlepších stredných obrancov všetkých čias a prirovnal ho k hráčom ako Carles Puyol, John Terry, Franz Beckenbauer či Franco Baresi:

"Je statočný, súťaživý, víťazný typ, nemá strach ani komplexy a je veľmi inteligentný. Bol skvelý spoluhráč a veľmi dobrý kapitán."

Pique už skôr avizoval, že sa chce v budúcnosti stať prezidentom Barcelony a vo svojom videu na rozlúčku povedal, že sa vráti. "Gerard môže byť, čím chce. S jeho kapacitou a osobnosťou o tom niet pochýb," reagoval Xavi.