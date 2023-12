Weissovi konkuruje nová generácia, aj jeho vlastní. Všetkým poslal odkaz

Platí to napriek tomu, že mu víťaznú sériu zastavil na čísle desať práve Ružomberok pod vedením jeho bývalého zverenca Ondřeja Smetanu.

Zároveň však musia byť radi. Podľa štatistík mali trikrát menej prihrávok ako belasí, aj to bola v priemere každá druhá nepresná.

„Nepoznám trénera, ktorý by niekam nešiel vyhrať. Viem, že je to odvážne, ale my už nemáme iné východisko. Netvrdím, že sme boli k výhre blízko, ale išli sme za ňou, mali sme na ňu nádej, preto remíza mrzí,“ povedal Ondřej Smetana.

Na Slovensku pôsobil rok a pol. Rok v Senici a neskôr polroka v Slovane práve pod vedením Vladimíra Weissa.

„Som rád, že som trénera obral o dva body,“ pousmial sa. „Ale oni to doženú a sezónu zvládnu,“ doplnil 41-ročný kouč, ktorý začínal sezónu na lavičke treťoligového českého Hlučína.