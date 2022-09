Haaland rozhodol proti Borussi, PSG museli odvracať hrozbu prekvapenia

BRATISLAVA. Futbalisti Manchestru City zvíťazili v šlágri stredajšieho programu Ligy majstrov nad Dortmundom 2:1. Domáci otočili nepriaznivý stav v priebehu štyroch minút v závere druhého polčasu, pričom rozhodujúci gól strelil bývalý hráč Borussie Erling Haaland. Neapol v základe so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom triumfoval na pôde glasgowského Rangers 3:0. Londýnska Chelsea iba remizovala so Salzburgom 1:1 a Juventus Turín prehral s Benficou Lisabon 1:2. Haaland rozhodol Haaland sa prvýkrát od prestupu do City postavil proti svojim bývalým spoluhráčom z Dortmundu. Tréner Borussie Edin Terzič nasadil na stopérske posty vysokých a skúsených Matsa Hummelsa s Niklasom Sülem, ktorých úlohou bolo strážiť nórskeho kanoniera.

Ušil aj defenzívu taktiku a tá v úvodnom polčase slávila úspech, keďže favorit sa nedostal ani do jednej vyloženej šance a za 45 minút ani raz nevystrelil na bránku. Hostia hrozili z brejkov, no do polčasu ani oni nemali vyloženú šancu. Tá však prišla po zmene strán, keď Salih Ozcan vysunul Marca Reusa, ten si zasekol obrancu, no z uhla obstrelil brankára aj bránku. Domáci však varovanie nezobrali vážne a pykali v 56. minúte. Po predĺženom rohu prišiel prudký center Reusa do vápna a presná hlavička Juda Bellinghama - 1:0.

Erling Haaland. (Autor: TASR/AP)

Pep Guardiola zareagoval okamžite a na ihrisko poslal Phila Fodena, Juliana Alvareza a Bernarda Silvu. Citizens si následne vypracovali tlak a do šance sa dostal už aj Haaland, no v 66. minúte trafil do žrde. Nápor však pokračoval a prvá strela domácich do priestoru bránky v 80. minúte znamenala vyrovnanie, keď sa delovkou presadil John Stones. Domáci otočili už o štyri minúty, keď po centri Joaa Cancela skóroval aj nórsky klenot Haaland a rozhodol o triumfe nad svojím bývalým klubom. V druhom zápase G-skupiny remizovala Kodaň s Denisom Vavrom s FC Sevilla 0:0. PSG zachraňoval hroziace prekvapenie Prekvapenie sa rodilo v H-skupine, kde domáca Maccabi Haifa po vyrovnanom priebehu udrela v 24. minúte a išla do vedenia nad Parížom Saint-Germain. Po presnom centri z pravej strany sa presadil Tjaronn Chery. Hostia s kompletným útočným záprahom Lionel Messi, Kylian Mbappe a Neymar však potom zapli na vyššie obrátky a ešte pred prestávkou vyrovnali.

Po Mbappeho zrazenom centri upratal loptu do siete Messi a v druhom polčase otočili skóre Mbappe a Neymar. V druhom skupinovom zápase viedol Juventus doma nad Benficou už od 4. minúty po zásahu Arkadiusza Milika, ale hostia do polčasu vyrovnali penaltou Joaa Maria a po zmene strán im zariadil tri body David Neres. Stretnutie A-skupiny medzi Rangers a Neapolom preložili z utorka o 24 hodín z dôvodu obmedzených policajných kapacít po úmrtí britskej kráľovnej Alžbety II. Na zápas nemali prístup fanúšikovia hostí a v záujme fair play sa ani priaznivci Rangers nedostanú na duel v Neapole. V úvode mohli ísť do vedenia oba tímy, no domáci Alfredo Morelos zblízka minul a Piotr Zielinski mieril taktiež tesne vedľa.

SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom. (Autor: TASR/AP)

Potom sa zaskveli obaja brankári a hlavne hosťujúci Alex Meret, ktorý chytil aj ďalšiu veľkú šancu Morelosa. Veľké veci sa diali po zmene strán. James Sands v 56. minúte dostal po faule na Giovanniho Simeoneho druhú žltú karte a hostia kopali jedenástku. Tú nepremenil Zielinski, ale z dorážky sa presadil Matteo Politano. Zaúradoval však VAR a rozhodca nechal opakovať pokutový kop. Zielinski proti Allanovi McGregorovi neuspel ani druhýkrát. To však nebolo všetko, keďže v 67. minúte zahral rukou Borna Barišič a z tretej penalty už otvoril skóre Politano. Výhru hostí poistili v 85. minúte Giacomo Raspadori a v nadstavenom čase Tanguy Ndombele. Real bez Benzemu Chelsea len remizovala so Salzburgom 1:1. Domáci Londýnčania mali veľkú prevahu, v prvom polčase ju nevyužili, no hneď po zmene strán ich poslal do vedenia Raheem Sterling.

V 75. minúte však vyrovnal Noah Okafor a pokazil tak premiéru nového trénera domácich Grahama Pottera. Chelsea je s bodom na poslednom mieste tabuľky. Duel rozhodovali Slováci Ivan Kružliak na čiarach s Branislavom Hancom a Jánom Pozorom. V F-skupine nastúpil Real Madrid proti Lipsku bez svojho kanoniera Karima Benzemu a na ihrisku to bolo cítiť. Domáci vo vyrovnanom súboji nevystrelil na bránku dlhých 70 minút a hostia ich mohli trikrát potrestať, no Christopherovi Nkunkuovi vždy chýbal kúsok ku gólu. Real nakoniec duel zvládol, v 80. minúte skóčoval Federico Valverde a v nadstavenom čase pridal poistku Marco Asencio. Liga majstrov - 2. kolo - streda: A-skupina: Glasgow Rangers - SSC Neapol 0:3 (0:0) /preložené z utorka/ Góly: 68. Politano (z 11m), 85. Raspadori, 90.+1 Ndombele ČK: 56. Sands (Rangers) rozhodoval: Lahoz (Šp.) /Stanislav Lobotka (Neapol) hral od začiatku/

E-skupina: FC Chelsea - Red Bull Salzburg 1:1 (0:0) Góly: 48. Sterling - 75. Okafor rozhodovali: Ivan KRUŽLIAK - Branislav HANCKO, Ján POZOR - štvrtý: Peter KRÁĽOVIČ (všetci SR) AC Miláno - Dinamo Záhreb 3:1 (1:0) Góly: 45. Giroud (z 11 m), 47. Saelemaekers, 77. Pobega - 56. Oršič rozhodoval: Gil Manzano (Šp.)

F-skupina: Real Madrid - RB Lipsko 2:0 (0:0) Góly: 80. Valverde, 90.+1 Asensio rozhodoval: Mariani (Tal.) Šachtar Doneck - Celtic Glasgow 1:1 (1:1) /hralo sa vo Varšave/ Góly: 29. Mudryk - 10. Bondarenko (vl.) rozhodoval: Nyberg (Švéd.)

G-skupina: FC Kodaň - FC Sevilla 0:0 rozhodoval: Peljto (BaH.) /Denis Vavro (Kodaň) celý zápas/ Manchester City - Borussia Dortmund 2:1 (0:0) Góly: 80. Stones, 84. Haaland - 56. Bellingham rozhodoval: Orsato (Tal.)