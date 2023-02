VIDEO: Skóroval aj Messi. PSG zdolalo Montpellier, Mbappe a Ramos nedohrali

PARÍŽ. Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v stredajšom stretnutí 21. kola Ligue 1 na ihrisku Montpellier HSC 3:1 a na čele tabuľky majú päťbodový náskok pred druhým Marseille.

Hostia boli od začiatku aktívnejší, no do vedenia sa v prvom polčase nedostali i keď na to mali obrovskú šancu.

Kylian Mbappe zahrával v 10. minúte jedenástku, no ani opakovanú nepremenil a z následnej dorážky prestrelil prázdnu bránku.

Kanonier PSG sa o desať minút neskôr zranil a musel striedať. Po polhodine hry sa zranil aj Sergio Ramos.