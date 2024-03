Ukrajincom zablahoželal k postupu aj prezident Zelenskyj: Ukrajinci sa nikdy nevzdávajú

Mužstvo Serhija Rebrova bude 21. júna v Düsseldorfe druhým súperom Slovenska v E-skupine na ME 2024 v Nemecku.

Ukrajinci v utorkovom finále play off B-vetvy zvíťazili nad Islandom 2:1 a po štvrtý raz za sebou sa dostali na kontinentálny šampionát.

Opäť ste demonštrovali, že aj keď Ukrajinci čelia problémovým situáciám, nikdy sa nevzdávajú a bojujú až do konca.

"Ďakujem vám chlapci! Sú to emotívne chvíle pre celú Ukrajinu. Dosiahli ste veľmi dôležité víťazstvo a prebojovali sa na EURO.

Ukrajina sa predstavila na kontinentálnom šampionáte v rokoch 2012, 2016, 2020 a nebude chýbať ani v Nemecku.

V semifinále zdolala Bosnu a Hercegovinu 2:1, keď v 85. a 88. minúte otočila z 0:1.

Aj vo finále na neutrálnej pôde vo Vroclave museli jej hráči otáčať nepriaznivý stav, keď po hodine hry inkasovali po strele Alberta Gudmundssona.

O deväť minút neskôr dostali loptu do siete, no gól neplatil pre ofsajd. Ukrajinci mali viac z hry i šance a vyrovnali krátko po zmene strán, keď im vyšiel rýchly prechod do útoku, Viktor Cygankov obišiel dvoch hráčov a namieril k vzdialenejšej žrdi.

Rozhodnutie prišlo v 84. minúte, po akcii na pravej strane dostal loptu pred šestnástkou Mychajlo Mudryk a poslal ju k ľavej žrdi - 2:1.