Trnavu posilní skúsený český legionár, k tímu sa pripojí po sezóne

Syn bývalého reprezentanta Československa v atletike Jana Kubistu má skúsenosti aj z medzinárodných trávnikov.

V drese Jablonca odohral dovedna 18 duelov v Európskej lige a Európskej konferenčnej lige.

"Viem ako to chutí a sú to skvelé zápasy. Všetci máme rovnaký cieľ, a to je hrať ich znova. Aj to je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol pre Trnavu,“ doplnil Kubista.



V minulosti zdieľal v Jablonci rovnakú šatňu so slovenským reprezentačným krídelníkom a extrnavským hráčom Ivanom Schranzom.

"S Ivanom som sa nebavil, ale stihol som sa porozprávať s pánom Hoftychom, ktorý ma trénoval v Boleslavi a Trnavu mi odporučil, že Spartak je veľký klub, s výbornými fanúšikmi a celé mesto tým žije,“ dodala nová akvizícia víťaza posledných dvoch ročníkov Slovenského pohára.