VIDEO: Vie, že zábery budú všade. Slovenský brankár dostal gól zo 60-tich metrov

Lopta letela dlho, Ewerton ju poslal na bránu zo šesťdesiatich metrov. Pre slovenského brankára to však bol okamih.

„Hneď, ako to kopol, tušil som, že je zle. Hrám vysoko, som tak zvyknutý a tréneri to po mne chcú. Nebolo to prvýkrát, keď to niekto skúsil, a nie som ani posledný, kto taký gól dostal,“ uviedol Holec, ktorý vyzdvihol kvality súpera.

„Trafil to neskutočne. Hneď som sa vracal do bránky, ale bola to rana ako z dela a lopta zapadla rovno pod brvno.