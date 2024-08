VIDEO: Parádne nožničky z ôsmej ligy. Konečne to natočili, tešil sa strelec

„Ale nie, bola to trochu aj náhoda. Chcel som to však takto spraviť a nakoniec to vyšlo,“ dodal 34-ročný futbalista.

Bol to už jeho tretí presný zásah nožničkami v kariére. „Konečne sa to podarilo aj natočiť. Mám peknú pamiatku,“ pousmial sa Baláž.

Spoluhráči ho po zápase chválili, vraj strelil pekný gól. Niektorí sa po jeho strelení chytali za hlavu.

„Som rád, že to tam padlo, pretože potom som nedal penaltu. Ak by hostia vyrovnali, nemal by ten gól takú hodnotu. Našťastie sme to však ustáli,“ tešil sa.

Jeho krásny zásah nožničkami kandiduje v súťaži Gól roka 2024 na Futbalnete. „Mám z toho radosť. Viem o tej ankete, sledujem ju,“ prezradil.

Poruba patrí medzi tradičných účastníkov ôsmej ligy ObFZ Prievidza. Jej ciele sú tradične rovnaké.

„Radi by sme sa pohybovali na popredných miestach tabuľky. Hlavné je, aby sme hrou bavili divákov,“ vyhlásil.