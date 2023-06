Slovan opustila opora. Nedali mu plat, aký chcel. Cítil by som sa nedocenený, priznal

BRATISLAVA. Sám o sebe Vernon De Marco tvrdí, že ak by sa neživil futbalom, tak by bol tlmočník, či prekladateľ. Ovláda šesť jazykov. Španielčinu, angličtinu, nemčinu, portugalčinu, poľštinu a slovenčinu.

V Slovane zaskakoval ako kapitán, patril medzi lídrov, fanúšikovia ho mali špeciálne radi.

Zápasy extrémne prežíval, ronil slzy, hovoril o klubovej vernosti.

„Minulý rok som vyslovil nespokojnosť so svojim platom, poprosil som vedenie klubu, či by mi nemohlo vylepšiť kontrakt, Respektíve, povedal som, že ak to nie je možné, pochopím to, len nech ma uvoľnia a ja si skúsim vyrokovať želané podmienky inde,“ začal Vernon De Marco rozhovor pre denník Šport.