ONLINE: Uzbekistan - Španielsko dnes, futbal na OH 2024 (LIVE)

Španělsko – nominace:



Brankáři: Arnau Tenas (23 let, Paris Saint-Germain), Joan García (23 let, Espanyol Barcelona), Alejandro Iturbe (20 let, Atlético Madrid B)



Obránci: Pau Cubarsí (17 let, Barcelona), Cristhian Mosquera (20 let, Valencia), Eric García (23 let, Barcelona), Jon Pacheco (23 let, Real Sociedad, Miguel Gutiérrez (22 let, Girona), Sergio Gómez (23 let, Real Sociedad), Juan Miranda (24 let, Boloňa), Juanlu Sánchez (20 let, Sevilla), Marc Pubill (21 let, Almería)



Záložníci: Fermín López (21 let, Barcelona), Pablo Barrios (21 let, Atlético Madrid), Beñat Turrientes (22 let, Real Sociedad), Adrián Bernabé (23 let, Parma), Álex Baena (23 let, Villarreal), Aimar Oroz (22 let, Osasuna)



Útočníci: Diego López (22 let, Valencia), Samu Omorodion (20 let, Atlético Madrid), Abel Ruiz (24 let, Girona), Sergio Camello (23 let, Rayo Vallecano)