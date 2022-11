Slovnaft Cup: Komárno vyradilo fortunaligistu. V Skalici sa kopali penalty

Zlatomoravčania podávajú po príchode trénera Ivana Galáda solídne výkony, no góly v 61. a 93. minúte im vystavili v osemfinále stopku.

Hrdinom penaltového rozstrelu sa stal skalický brankár Igor Šemrinec, ktorý zneškodnil dva pokusy Ružomberčanov. Skalica postupuje do štvrťfinále po triumfe 4:3.

"Chlapcom patrí veľká vďaka. Dali sme šancu hráčom z druhej vlny, ktorí podali bojovný a obetavý výkon. Škoda vylúčenia, ale uhrali sme to aj deviati na ihrisku. Bolo to ťažké, pretože Ružomberok má kvalitu. Dôležité je, že to dobre dopadlo. Ďakujeme fanúšikom a tešíme sa z postupu," pre futbalnet.tv povedal po zápase tréner Skalice Juraj Jarábek.