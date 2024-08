Bénesovi predpovedal gól už spoluhráč na lavičke. Som rád, že to vyšlo, tešil sa

Dvadsaťšesťročný účastník tohtoročných ME sa v najvyššej nemeckej súťaži presadil predtým ešte 6. marca 2021.

BERLÍN. Slovenský futbalista László Bénes sa vrátil do Bundesligy vo veľkom štýle. Už dve minúty po svojom príchode na ihrisko v zápase 1. kola rozvlnil stredopoliar Unionu Berlín v 74. minúte sieť a uzavrel skóre duelu v Mainzi na 1:1.

Vtedy jeho gól k zisku bodov nestačil, Augsburg prehral 1:2. Uplynulé dve sezóny strávil Bénes v II. Bundeslige v drese HSV Hamburg.

Zápas v Mainzi sa pre Union nevyvíjal dobre, od 53. minúty prehrával po góle Nadiema Amiriho.

O dvadsať minút neskôr si však Bénes na hranici šestnástky prevzal prihrávku od ďalšieho striedajúceho hráča Tima Skarkeho a dokázal loptu umiestniť aj cez dvoch blokujúcich obrancov presne k žrdi.

"V zápase sme zaostávali, a tak je zisk bodu pre nás dôležitou vecou. Možno sme mohli aj vyhrať, ak by sme boli dôslednejší, napríklad aj ja, keď som v úplnom závere hlavičkoval.

Tim mi už na lavičke povedal, že pôjdeme na trávnik spolu a dáme gól. Jeho prihrávku som si pôvodne chcel prevziať ľavačkou, no všimol som si, že za mnou niekto je, a tak som to na poslednú chvíľu spravil pravou nohou. Som rád, že to vyšlo," zhodnotil svoje vystúpenie Bénes podľa Berliner Zeitung.